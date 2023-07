Hernando Guerra señala que presidente del JNE "se victimiza" tras amenazas de muerte

El congresista y presidente de la Comisión de Constitución, Hernando Guerra García, se pronunció sobre las amenazas de muerte que recibió el titular del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) Jorge Luis Salas Arenas, por parte del grupo extremista "Los Combatientes".

En declaraciones para RPP Noticias, el parlamentario fujimorista descartó que el presidente del dicha entidad electoral haya sido amenazado de muerte y consideró que Salas Arenas estaría utilizando esta situación para "victimizarse".

"Con respecto a las amenazas de muerte, yo me he informado bien. Si alguien dice ´Patria o muerte´, no está diciendo que quiere matar a la Patria. Lo que ellos han dicho es: ´vamos a hacer esto o la muerte´, como diciendo la muerte de ellos mismos, su sacrificio. Se sacrificarán”, dijo.

“Yo no lo leo como una amenaza. Que el presidente del Jurado Nacional de Elecciones se victimice con eso, lo necesitará. No estoy justificando al grupo, no tengo ningún acuerdo con ellos”, añadió.

DEFIENDE REUNIÓN CON "LA RESISTENCIA"

Por otra parte, Guerra García se mostró a favor de que representantes del Ministerio de Cultura se hayan reunido con el grupo radicalista "La Resistencia", lo cual ocasionó destituciones y renuncias en dicha cartera.

“Creo que desde el Estado siempre se tiene que escuchar, aun cuando sean posiciones radicales o posiciones con las que uno no está de acuerdo. Esa es la obligación del Estado y del Ejecutivo, sobre todo. No me parece mal que se escuche (a La Resistencia)”, sostuvo.