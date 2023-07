Vivian Olivos: "Que un fujimorista converse con Waldemar Cerrón no significa que pacte"

Vivian Olivos, congresista de Fuerza Popular, no descartó que miembros de su bancada estén sosteniendo conversaciones con legisladores de Perú Libre, como Waldemar Cerrón, con miras a las elecciones para la conformación de la nueva Mesa Directiva, sin embargo, precisó que ello no significa que exista una alianza de por medio.

Que un fujimorista converse con Waldemar Cerrón no significa que pacte ni esté a favor de las propuestas de ellos. Creo que debemos diferenciar una gestión administrativa con tener una alianza programática y de propuestas legislativas que evidentemente no coincidimos con Perú Libre”, explicó.

Asimismo, la fujimorista señaló que su bancada aún no se ha reunido para definir con qué agrupaciones se unirán para ir a una Mesa Directiva, en ese sentido, confesó que no ve con malos ojos ir con gente de izquierda, siempre y cuando no sean "extremistas".

"Lo más importante es que no tengamos una Mesa Directiva donde no hayan extremistas, es decir, congresistas que insistan en un cierre del Congreso o a favor de una Asamblea Constituyente, porque no tendría lógica que estén a cargo de una vicepresidencia”, sostuvo.

SOBRE CORTE SUPREMA

Asimismo, la parlamentaria saludó la decisión tomada en la Sala Plena de la Corte Suprema, de evitar pronunciarse sobre la inhabilitación por 5 años para el ejercicio de la función pública contra Zoraida Ávalos, exfiscal de la Nación.

“Es una buena decisión, ya que se hubieran inmiscuido en un tema que no les corresponde, ya que deben respetar la decisión de otro poder del Estado como lo hacemos los congresistas, además, como ellos mismo lo han dicho, porque podría judicializarse el caso con el riesgo de que adelanten opinión”, finalizó.

(Con información de Correo)