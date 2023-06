Premier Otárola asegura que TV Perú "no se convertirá en un canal de propaganda del Estado"

El presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, se pronunció sobre las críticas contra el Gobierno debido a los recientes despidos intempestivos que se dieron en TV Perú, aparentemente, sin dar mayores justificaciones.

En declaraciones a la prensa, el jefe del Gabinete Ministerial restó importancia a los cuestionamientos y aseguró que el Ejecutivo trabajará para que el canal 7 mantenga su independencia y no sirva de tribuna propagandística.

"Siempre vamos a asegurar que sea un canal independiente, que transmita cultura con objetividad y sobre todo no se convierta en un canal de propaganda del Estado. Eso es lo que no queremos y eso no ocurrirá", manifestó.

NUEVA PRESIDENTA DEL IRTP

Como se recuerda, hace unos meses, la presidencia del Instituto de Radio y Televisión del Perú (IRTP) se renovó. El Gobierno designó para dicho cargo a Ninoska Rosario Chandia Roque, quien anteriormente se desempeñó como directora de Comunicación Estratégica e Imagen Institucional de Dina Boluarte.