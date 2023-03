Ministra de Salud pide disculpas por viajar a EE.UU. en plena emergencia por ciclón Yaku

La ministra de Salud, Rosa Gutiérrez, se pronunció este miércoles sobre su viaje a la ciudad de Washington (Estados Unidos) para participar de una reunión regional convocada por la Organización Panamericana de la Salud (OPS) en plena emergencia por las fuertes lluvias y desbordes de ríos registrados en nuestro país a causa del ciclón Yaku.

En entrevista para RPP Noticias, la titular del Minsa, quien viajó al país norteamericano acompañada de su menor hijo de 11 años, explicó que su rol de madre "siempre se va anteponer a cualquier situación", motivo por el cuál decidió ir junto a su hijo a los Estados Unidos por la seguridad del menor.

“Siempre he manifestado que soy mamá y papá, y mi rol de madre se va a anteponer ante cualquier situación. La seguridad de mi hijo siempre va a estar primero [...] No solamente soy funcionaria, soy mamá y siempre lo voy a manifestar. Muchas mujeres, como yo, asumimos este rol [de mamá y papá] y vamos al trabajo con nuestros hijos, y no por eso se deja de trabajar como corresponde", dijo.

Asimismo, la ministra de Salud consideró que su presencia en la reunión convocada por la OPS fue vital para gestionar financiamiento y asistencia técnica que permita preparación y una respuesta rápida ante ante futuros desastres y pandemias.

“Hemos podido activar el fondo de emergencia de la OPS, que permite dinero fresco que va desde 100 mil dólares a dos millones de dólares para atender a zonas damnificadas”, añadió.

Pide disculpas

No obstante, Gutiérrez ofreció disculpas al país en caso se haya malinterpretado su viaje al extranjero en plena crisis por los estragos que viene causando el mencionado ciclón en la costa peruana.

“Si yo como ministra, necesito tomar acciones rápidas en favor de mi país, siempre voy a estar adelante. Sí, también recojo y pido mil disculpas a la población si tal vez lo han tomado de esa forma; siempre soy una mujer humilde y sensible frente a esa situación”, sostuvo.