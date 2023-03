Óscar Becerra cuestiona a madres que llevan niños a protestas: "Ni los animales exponen a sus hijos"

El ministro de Educación, Óscar Manuel Becerra, expresó su rechazo y molestia con las madres de familia que llevan a sus menores hijos a participar de las violentas manifestaciones en Lima y el interior del país en contra de la presidenta Dina Boluarte.

En declaraciones para Canal N, el titular del Minedu criticó duramente a quienes optan por poner en riesgo la integridad de sus menores hijos y condenó este tipo de actos, además, aseguró que existe "manipulación" en dichas movilizaciones.

“Ni siquiera los animales exponen a sus hijos. ¿Se les puede llamar madres a las que llevan a sus hijos y los exponen a la violencia de que estamos siendo testigo? Dudo que sean las madres, no puedo concebir a una madre exponiendo a los niños al peligro. Sí, hay manipulación”, dijo.

Sobre posible huelga de maestros

Asimismo, Becerra Tresierra restó importancia a la posible huelga de maestros convocada por la Federación Nacional de Trabajadores de la Educación del Perú (Fenatep) y afirmó que dicha movilización no tendrá gran acogida.

“El Fenatep es un sector minoritario, creo que no van a encontrar eco (...) hay unos cuantos revoltosos y azuzadores que se hacen llamar Fenatep que estoy seguro no van a encontrar y, si lo encuentran, irán a la huelga y al tercer día serán despedidos y reemplazados por verdaderos maestros. Además, no se les va a pagar por un solo minuto de huelga”, sostuvo.