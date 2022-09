Norma Yarrow sobre Willy Huerta: "Estamos evaluando la censura del ministro"

La congresista de Avanza País, Norma Yarrow, se pronunció sobre una posible censura contra el ministro del Interior, Willy Huerta, luego de la polémica desatada el lunes tras retirar al coronel PNP Harvey Colchado de la División de Búsqueda de la DIGIMIN, para ser repuesto horas después.

En declaraciones para la prensa, la parlamentaria criticó al titular del Mininter, quien indicó que no tenía conocimiento sobre el intento de relevar a Colchado. En ese sentido, Yarrow anunció que su bancada apoyará una censura contra el ministro.

"El ministro Huerta no puede en su calidad de ministro echarle la culpa a otra persona, a quien ha destituido, y decir que no tenía conocimiento. Si no tiene conocimiento no está preparado para el cargo, por lo menos desde la bancada de Avanza País estamos evaluando la censura a este ministro", indicó.

Sobre vacancia a Castillo

Por otra parte, la legisladora se mostró a favor de vacar al presidente de la República, Pedro Castillo Terrones, por las 6 investigaciones fiscales en su contra al ser sindicado como el presunto líder de una organización criminal. Asimismo, indicó que se debe abrir una nueva investigación al mandatario por el dinero no entregado en apoyo a los niños con cáncer.

"Es que la causal de vacancia se cae ya de madura, por mucho menos se ha vacado a otro presidente. Creo que los procesos que ya tiene, tiene seis investigaciones Pedro Castillo, y voy a seguir con la séptima referente a la trafa que ha hecho el presidente entregando cheques en blanco, y que no me diga que son cartelitos, ofreciendo algo que no tiene presupuesto", sostuvo.