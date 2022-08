Benji Espinoza responde a Patricia Benavides y asegura que Castillo no irá a la Fiscalía

Benji Espinoza, abogado del presidente de la República, Pedro Castillo Terrones, respondió a las declaraciones de la Fiscal Patricia Benavides, quien aseguró que el mandatario está obligado a declarar en la Fiscalía de la Nación por su condición de investigado.

Mediante sus redes sociales, la defensa legal del mandatario argumentó que la Fiscal de la Nación no puede obligar a su cliente a declarar en la sede de la Fiscalía y que ya se hicieron las coordinaciones para realizar las diligencias en Palacio de Gobierno.

"La FN no puede obligar al Presidente a ir la sede del Ministerio Público. Los miembros de su equipo fiscal se han comunicado conmigo y con Palacio para coordinar la diligencia mañana en Palacio, no en Fiscalía", publicó en su cuenta de Twitter.

"No se someten a caprichos"

Asimismo, en diálogo con RPP Noticias, el abogado del presidente señaló que su defendido está en todo su derecho a elegir el lugar donde se llevará a cabo la diligencia, además, indicó que no están dispuestos a cumplir con los "caprichos" de la Fiscal.

“No, el presidente no irá. No va a ir al Ministerio Público, no nos vamos a someter a los caprichos de una persona por más cargo que tenga. Se respetan las normas, no la voluntad de las personas que tienen un cargo efímero, transitorio”, sostuvo.