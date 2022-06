Giulliana Loza: “En algún momento se va a determinar la inocencia de Keiko Fujimori”

Giulliana Loza, abogada de la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, se pronunció tras confirmarse que la Sala Penal de la Corte Suprema rechazó el recurso de casación del Ministerio Público, para que su clienta regrese a prisión preventiva en el marco de las investigaciones por el caso cócteles.

En entrevista con 2022 en 24 horas, la defensa legal de Fujimori Higuchi indicó que, con el paso del tiempo, la balanza se viene inclinando a favor de la lideresa del fujimorismo y se mostró optimista en en lograr que el caso sea finalmente archivado.

"El caso se está debilitando cada día más, yo siempre he planteado desde un inicio que este caso, probatoriamente, para la propia Fiscalía no tiene ningún sustento. Estoy segura que en algún momento vamos a encontrar justicia y este caso se va a archivar [...] en algún momento, judicialmente, se va a evidenciar la inocencia de la señora Fujimori", manifestó.

Sobre Mark Vito

De igual forma, Loza Avalos se pronunció sobre el ahora exesposo de Keiko Fujimori, Mark Vito, quien continúa siendo investigado por la Fiscalía por el mismo caso. La letrada sostiene que la defensa de Vito es completamente sólida y tiene todas las de ganar.

"La defensa de Mark Vito es la más sólida que existe dentro de este proceso. La tesis de la Fiscalía es que su empresa supuestamente se habría instrumentalizado para lavar dinero de las campañas presidenciales, y eso no es correcto. La Fiscalía no cuenta con una solidez probatoria, ni siquiera mínima que avale esa tesis, no hay ni siquiera una pericia contable o de cualquier tipo", dijo.