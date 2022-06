José Cueto sobre desaparición de Juan Silva: "El ministro Senmache es responsable político"

El congresista de Renovación Popular, José Cueto, se pronuncio respecto a la desaparición del exministro de Transportes y Comunicaciones, Juan Silva Villegas, quien es investigado por ser parte de una presunta mafia enquistada en el MTC.

En entrevista para Canal N, el parlamentario responsabilizó al ministro del Interior, Dimitri Senmache, por no tomar la medidas correspondientes para evitar una posible fuga de Silva, teniendo en cuenta que el Ministerio Público informó de la detención preliminar a fines de mayo.

"Es cierto que el señor Dimitri Senmache ha entrado después, pero igual, así no lo quiera, él es el responsable político del tema. Puede ser que él no haya sabido o no le hayan comunicado, pero de todas maneras, la policía tenía esa orden, no la cumplieron o no la quisieron cumplir, ya entramos en la especulación", indicó.

Fiscalización cita a ministro

Cabe resaltar que la Comisión de Fiscalización citó al titular del Mininter para este viernes 10 de junio, a fin de que responda algunas interrogantes sobre el trabajo que su sector realizará para la ubicación y captura del exministro Silva, así como a Bruno Pacheco y los sobrinos del presidente Pedro Castillo.