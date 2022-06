Avelino Guillén: "El presidente no va a renunciar por temor a lo que la justicia pueda dictar"

El exministro del Interior, Avelino Guillén, se pronunció sobre la investigación fiscal contra el presidente de la República, Pedro Castillo, por los presuntos delitos de organización criminal, colusión agravada y tráfico de influencias.

En declaraciones para Ideele Radio el extitular del Mininter señaló que el mandatario no renunciará bajo ninguna circunstancia, pues teme a las medidas que puedan tomar las autoridades si llega a perder su investidura.

“En primer lugar, debemos tener en cuenta que el presidente no va a renunciar de manera voluntaria, porque tiene obviamente temor a las medidas que la justicia pueda dictar […] Para él [el cargo] es una protección y es un blindaje que esté como presidente de la República. No lo va a hacer y no creo que eso se dé. Eso no está dentro de su agenda”, dijo.

Ampliación de la investigación contra Castillo