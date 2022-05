Pedro Castillo: Abogado presentará recurso de nulidad para dejar sin efecto investigación fiscal

Benji Espinoza, abogado del presidente de la República, Pedro Castillo, anunció que este martes presentará ante la Fiscalía de la Nación un recurso de nulidad para dejar sin efecto la investigación contra el jefe de Estado, por los casos de corrupción en los cuáles estaría involucrado.

En entrevista para Diario El Comercio, la defensa legal del mandatario detalló que la medida tomada se da en respuesta a las acciones de la Fiscalía, las cuáles considera como una "violación a la Constitución".

“Mañana (martes) a las ocho de la mañana vamos a estar en la Fiscalía de la Nación presentando un recurso de nulidad absoluta por violar el artículo 117 de la Constitución”, manifestó el abogado.

En caso de no prosperar el recurso de nulidad, Benji Espinoza adelantó que el siguiente paso a seguir, sería acudir hasta el Poder Judicial para solicitar una tutela de derecho.

“Si la nulidad no prosperara, de inmediato, vamos a presentar una acción de tutela de derechos que va a tener que ser conocida por un juez de investigación preparatoria que luego de una audiencia pública resolverá si tenemos derecho o no. Creo que tendrá que intervenir la Sala Penal de Apelaciones Suprema porque si nos dan la razón apelará la fiscalía y si no nos da la razón, apelaremos nosotros”, señaló.

Investigación contra Pedro Castillo

Como se recuerdo, el Fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, dispuso ampliar la investigación contra el presidente de la República, Pedro Castillo, por los presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias y colusión agravada.

