Zamir Villaverde: "Los 20 mil dólares encontrados en Palacio de Gobierno son por cobro de cupos"

El empresario Zamir Villaverde, quien actualmente cumple prisión preventiva de 24 meses, volvió a declarar ante la Comisión de Fiscalización, encabezada por el congresista Héctor Ventura, y se refirió al dinero del exsecretario general, Bruno Pacheco, encontrado en palacio de Gobierno.

Desde las instalaciones del Penal Ancón 1, Villaverde reveló que el hoy prófugo de la justicia, Bruno Pacheco, le habría revelado que el dinero encontrado en su baño proviene del cobro de cupos que Karelim López y Pedro Castillo realizaban por los ascensos en la Policía Nacional.

"Me dijo (Bruno Pacheco), que los 20 mil dólares eran producto del cobro de cupos que hacían Karelim López con el presidente de la República para los ascensos en la PNP. Según me dijo (Pacheco) cobraban 20 mil dólares a cada oficial, coronel para pasar a general, porque según su versión en dos meses recuperaban esa cantidad de plata", sostuvo.

Asimismo, indicó que el exsecretario general le pidió que le hiciera el favor de decir que el dinero se lo prestó él. Petición a la que Villaverde se negó. "Sobre los 20 mil dólares encontrados en el baño, Bruno Pacheco me pidió que diga que yo le presté ese dinero, pero luego del escándalo le dije que no", afirmó.

Presunto intento de asesinato

Además, Zamir Villaverde aseguró que Bruno Pacheco estaría preocupado, pues teme que el presidente de la República, Pedro Castillo, trate de asesinarlo para que no pueda declarar en su contra.

"Aproximadamente el 21 de marzo me llama Bruno Pacheco preocupado y me dice que necesita seguridad porque se he enterado que el presidente Pedro Castillo ha ordenado que lo maten, lo quieren silenciar porque si él habla cae al día siguiente", dijo.