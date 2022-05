Ruth Luque sobre elección de nuevos magistrados del TC: "Este proceso no ha sido transparente"

La congresista de Cambio Democrático, Ruth Luque, se pronunció tras la votación realizada en el Pleno del Congreso de la República, donde se eligió a los 6 nuevos magistrados que integrarán las filas del Tribunal Constitucional (TC).

En entrevista con Exitosa, la parlamentaria cuestionó que no se llevara a cabo un debate previo para elegir a los candidatos antes de realizar la votación en el Palacio Legislativo.

"Para mi este proceso no ha sido transparente. Hoy en la Junta de Portavoces he estado en contra de la decisión que no se permita el debate, cuestiones previas, ni interrupciones. He sido la única de mi bancada que ha votado en contra de esta decisión. De hecho reclamé en el pleno del Congreso para que la decisión se revirtiera", indicó.

Mayor información a los parlamentarios

Asimismo, detalló que se debió brindar mayor información sobre los candidatos, a fin de que los congresistas y sus respectivas bancadas puedan exponer sus puntos sus apreciaciones.

"Lamentablemente siempre se han impuesto los votos por encima de una posición minoritaria. Si creo que este proceso pudo haber gozado de mayor información para que las bancadas y distintos congresistas expongan sus puntos de vistas", sostuvo.

(Con información de Exitosa)