Carlos Anderson sobre ley de autonomía universitaria: "Vamos a luchar en contra de eso"

El congresista no agrupado, Carlos Anderson, en compañía del grupo parlamentario que conforma el colectivo "bloque pro reforma universitaria", se pronunció luego que el Congreso de la República aprobara la nueva ley que permite mayor autonomía a las universidades del país, debilitando a la Sunedu.

En declaraciones para la prensa, en legislador lamentó la decisión que se tomó en la sede del Congreso, e indicó que seguirán firmes en su lucha contra esta nueva ley que, según Anderson, supone un retroceso para la educación en el país.

"No podemos volver a algo que ya fracasó, así que vamos a insistir en la reforma, que por supuesto también necesita ajustes porque la Sunedu y quienes la han dirigido no son perfectos [...] pero volver al pasado es algo que no se merecen nuestros chicos y vamos a luchar contra eso", indicó.

Congreso aprobó proyecto sobre autonomía universitaria

Con 68 votos a favor, 39 en contra y 5 abstenciones, el Pleno del Congreso de la República aprobó, en segunda votación, el proyecto que "reestablece la autonomía y la institucionalidad de las universidades peruanas".

De esta forma, el Consejo Directivo de la Sunedu será modificado, y pasará a tener 7 integrantes (antes 5), conformado por un representante de Minedu, uno de Concytec, un delegado de Sineace, uno del Consejo Nacional de Colegios Profesionales, 2 de universidades públicas y 1 de universidades privadas. Dicha norma ha sido fuertemente criticada por especialistas, quienes consideran que esto solamente debilita a la Sunedu