Marisol Pérez Tello: "El presidente de la República no está representando a todos los peruanos"

La crisis política en el Gobierno de Pedro Castillo, en el marco de los continuos paros y bloqueos de carreteras en el interior del país por los distintos gremios, tanto del agro como transporte, entre otros, continúa generando críticas contra el jefe de Estado por su inoperancia ante la crisis.

En entrevista para 2022 en 24 horas, la exministra de Justicia, Marisol Pérez Tello, responsabilizó al mandatario y al Gabinete Ministerial por agudizar la crisis en el Perú en lugar de brindar soluciones ante el alza del costo de vida y otros productos esenciales.

En ese sentido, la exministra detalló que Castillo Terrones no representa a toda la población en su conjunto. "El presidente de la República no está representando a todos los peruanos. Y si el presidente se presta para crear una mesa 7 en una agenda que no correspondía, él es el responsable", señaló.

Sobre Aníbal Torres

"El primer ministro, al boicotear la posibilidad de consensos en el marco del Acuerdo Nacional e insultar a la Iglesia, que entra a esto no para hacer política, sino para generar un clima de paz, está generando la confrontación y es responsable de esto", sostuvo.