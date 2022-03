Juan Carrasco negó estar implicado en caso Sarratea

El viceministro de Justicia, Juan Carrasco Millones, declaró ante la Comisión de Fiscalización del Congreso por su visita a la casa de Sarratea y negó tener algún vínculo con los asistentes a dicha vivienda. En su declaración, Carrasco Millones negó haber concretado una reunión con el presidente Pedro Castillo en el domicilio de Breña, asimismo, descartó conocer a la empresaria Karelim López.

"Todo está dentro del contexto de la verdad, yo tenía 48 horas de designado ministro de Defensa, tenía conversaciones personales con el presidente. He aclarado que no pude conversar con el presidente, entonces lo que se pueda elucubrar no sucedió", dijo ante la Comisión de Fiscalización del Congreso.

Asimismo, descartó que las investigaciones sobre licitaciones tengan relación con el Ministerio de Defensa durante la época en la que él fue designado como titular de dicha cartera. "Definitivamente cualquier tipo de investigación que esté relacionada a contratos licitaciones no está relacionada al ministerio de Defensa durante el tiempo que ejercí como ministro", sostuvo.

Su cercanía con Félix Chero

Por otra parte, la ya conocida cercanía entre Carrasco Millones y el actual ministro de Justicia, Félix Chero, no pasa desapercibido.

El hoy viceministro de justicia designó a Félix Chero como jefe de gabinete de asesores cuando Carrasco se desempeñaba como ministro de Defensa. Asimismo, en su época como ministro del Interior, Juan Carrasco puso Chero Medina como director general de la Defensoría de la PNP.

Ante tal relación, se especula que sea Carrasco quien tome las decisiones dentro del Minjus. Al respecto, la exministra de Justicia, Marisol Pérez Tello, declaró lo siguiente. "El rol que juega Carrasco Millones se conocerá porque finalmente termina conociéndose todo y veremos que tipo de leyes impulsa y entenderemos seguramente por qué está pasando lo que pasa en el sector justicia que es gravitante para la toma de decisiones que impactan en la seguridad jurídica".