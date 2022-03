Rosangella Barbarán: "Este es el gobierno de no más amigos pobres en un país rico"

La congresista de Fuerza Popular, Rosangella Barbarán, tomó la palabra durante el debate de moción de vacancia contra el presidente de le República, Pedro Castillo. Durante los 3 minutos que tuvo para exponer sus ideas, la congresista hizo un repaso sobre las falencias del actual gobierno en sus 8 meses de gobierno.

"Gracias a este gobierno tenemos la inflación en 6.4%, más de 15 mil millones de soles se han ido de nuestro país porque los inversionistas no confían en esta gestión ni en sus políticas. Y eso no es suficiente, 68% de los ciudadanos no tienen como pagar sus deudas", indicó.

Asimismo, Barbarán detalló los drásticos cambios que se dieron en el precio de diversos productos. "Es importante hacer un recuento de lo que estamos viviendo en la actualidad. El 28 de julio del 2021 el balón de gas costaba 35 soles, hoy está 65. El pan 20 centavos, hoy 40. El kilo de azúcar 2.20 y hoy 4.30", sostuvo.

"Este es el gobierno que decía no más pobres en un país rico, pero creo que abiertamente todos podríamos decir que este es el gobierno de no más amigos pobres en un país rico que vienen saqueando hace mucho tiempo", manifestó.