Pedro Castillo: “La próxima semana estaremos en el Congreso”

El presidente de la República, Pedro Castillo, afirmó que estará el próximo lunes 28 de marzo ante el Congreso con el objetivo de responder a los legisladores por todos los cuestionamientos por los que la Fiscalía lo viene investigando, lo cual motivo a que en el Parlamento se aceptará la moción de vacancia presidencial en su contra.

“La próxima semana estaremos en el Congreso para ir a responder de lo que se quiere hacer creer del gobierno”, indicó el mandatario.

Cabe resaltar que Pedro Castillo ya había dicho con anterioridad que no se oponía a acudir al pleno del Congreso para responder sus preguntas, ya que esto lo tiene que hacer por ser el presidente del Perú.

“Tengo que ir a donde me citen. Si me citan a la punta del cerro, a la punta del cerro iré; si me citan a un rincón del país, tengo que ir, porque no he venido a robarle un centavo a este país y el pueblo necesita que nos ordenemos”, manifestó este último lunes 21 de marzo.

La moción de vacancia

El jefe del Estado comunicó, que desde mañana se empezará una campaña en contra del gobierno con las difusiones de mensajes, montajes, audios y videos por parte de un sector de la prensa que difundirán hasta el fin de semana. Sin embargo, está muy seguro que el Congreso no hará caso a estos hechos.

"Hay congresistas inmensamente responsables, que sí entienden la necesidad del pueblo y no caerán en este tipo de chantajes ni creerán en este círculo mediático", añadió Castillo Terrones.

Según palabras del mandatario, lo que se busca es generar una inestabilidad y que dicha campaña mediática coincide con lo que expresan algunos empresarios, que dicen que por culpa del gobierno ha subido el precio de los productos básicos, a fin de que la moción de vacancia se de este lunes.

Castillo puntualizó que "el Perú no se puede paralizar por una confrontación que no ha sido creada por nosotros, reitero mi pedido para dejar de lado la polarización, y saludo a las organizaciones, instituciones y partidos que asistirán a la reunión del Acuerdo Nacional”.