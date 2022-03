Eduardo Salhuana anunció que APP apoyará moción de censura contra Hernán Condori

El vocero de la bancada de Alianza Para el Progreso (APP), Eduardo Salhuana, confirmó que el partido liderado por César Acuña respaldará la moción de censura contra el ministro de Salud, Hernán Condori, el cual fue presentado en la víspera por el congresista de Avanza País, Diego Bazán.

"Alianza para el Progreso decidió respaldar esta moción de censura. 8 parlamentarios han firmado, y no se ha podido recolectar más firmas porque están en provincia por temas de representación, pero en la censura vamos a respaldar", indicó en declaraciones para Canal N.

Esperan apoyo de Fuerza Popular

Asimismo, tras revelarse que la moción presentada contra el titular del Minsa, no contaba con ninguna firma de los parlamentarios de Fuerza Popular, diversos funcionarios manifestaron que esperan contar con su apoyo. Ante esto, la congresista y miembro de dicho partido, Martha Moyano, se pronunció al respecto.

"No se trata de si uno firmó o no la censura, si la presentó o no, se trata de nuestra posición como bancada y nosotros no solamente hemos señalado que está lleno (el Gobierno) de muchas personas comprobadamente corruptas, sino que además tienen relación con el Movadef", dijo.