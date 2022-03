Jorge Nieto sobre Alberto Fujimori: "Tiene derecho a un indulto humanitario, como todo preso"

El indulto humanitario restituido al expresidente, Alberto Fujimori, continúa siendo tema de debate en la coyuntura política. Hay quienes expresan su rechaza a la medida tomada por el Tribunal Constitucional, mientras otros celebran su salida de prisión.

En entrevista con Mávila Huertas, el exministro de Defensa, Jorge Nieto, señaló que, dentro del marco legal, Fujimori tiene derecho al indulto que previamente le fue concedido por Pedro Pablo Kuczynski, durante su gobierno.

"Fujimori, como todo reo, tuvo y tiene el derecho a un indulto humanitario, como todo preso, tiene ese derecho. pero ese derecho está regulado", indicó. Sin embargo, detalló que el TC "está tomando una decisión legal para validar una decisión que hace 5 años no era correctamente procesada".

Sobre indulto concedido por PPK

En ese sentido, especificó que la decisión del expresidente, Pedro Pablo Kuczynski, de indultar a Fujimori, no estaba no estaba debidamente argumentado. "Yo en su momento pude revisar el expediente que motivó la decisión de PPK, y le dije en la carta de renuncia que el indulto que está otorgando no está ni en forma ni en tiempo de manera adecuada", sostuvo.

"En forma porque había una serie de trámites que no se habían hecho o que se habían hecho después de las fechas, y en tiempo porque nadie iba a creer en esas circunstancias en donde hubo una pelea por la vacancia de PPK y el acuerdo con el congresista Kenji Fujimori que después conocimos. Nadie iba a creer que se trataba de un indulto", detalló.