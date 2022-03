Yldefonso Narro rechazó tener procesos administrativos en su contra

Mientras en el proceso de interpelación ante el Pleno del Congreso, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Ángel Yldefonso Narro, rechazó poseer procesos administrativos en su contra.

"No hay proceso disciplinario en mi contra, menos sanción alguna. Actué siempre con el criterio de resguardar los intereses del Estado", dijo el titular de la cartera mediante el pliego interpelatorio.

El ministro de Justicia y Derechos Humanos, admitió que olvidó poner información en su declaración jurada. Sin embargo, afirmó que este documento fue hecho cumpliendo lo establecido por la Ley 31227.

Momentos después, Yldefonso Narro rechazó las acusaciones de negligencia cuando se desempeñó como procurador del Gobierno Regional de Áncash.

Yldefonso Narro no conoce a Celestina Narciso

En ese sentido, el titular de la cartera de Justicia y Derechos Humanos, negó haber sugerido para procuradora general del Estado a la colegiada Hilda Celestina Narciso, con quien, aseguró, no tener ninguna relación de amistad o parentesco.

“La mencionada abogada no fue propuesta como procuradora general del Estado”, manifestó.

“Desconozco el contenido de la indicada resolución y reiteró que la abogada no fue propuesta como procuradora general del Estado. Solo se evaluó su perfil, como otros perfiles, sobre la base de la documentación”, añadió.

“La abogada no fue propuesta, sin embargo, preciso que no existe una relación de amistad ni parentesco por consanguineidad, afinidad o de índole civil con la abogada Celestino Narciso. Finalmente, debo subrayar que no he sido parte procesal en el juzgado despachado por la abogada en referencia como demandante, demandado, imputado, ni agraviado”, finalizó.