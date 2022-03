Darwin Espinoza sobre María del Carmen Alva: "La señora quiere ser presidenta del país"

Fuerte y claro, el congresista de la bancada de Acción Popular (AP), Darwin Espinoza, se refirió sobre la insistencia de la presidenta del Congreso, María del Carmen Alva, en querer vacar al presidente Pedro Castillo. Espinoza sostiene que las acciones de la parlamentaria vienen con otras intenciones.

En entrevista con Canal N, el congresista acusó a María del Carmen Alva de querer convertirse en la nueva jefa de Estado. "El que dice la verdad no miente, si hay que decir las cosas de frente se las dice. La señora está interesada en que haya vacancia presidencial porque está interesada y quiere ser presidenta del país", indicó.

Darwin Espinoza sustentó lo dicho sobre la presidenta del Congreso, señalando que llamó constantemente a varios congresistas, para insistir en con la vacancia a Castillo Terrones. "Todo es fundamentado, yo no hablo por hablar, y no solo soy yo, son varios congresistas los que han sido llamados, mensajeados y que tenemos que apoyarla, y que el presidente se tiene que ir ya, no puede esperar hasta julio, se tiene que ir ya, en marzo", sostuvo.

Sobre Karelim López

Por otra parte, el congresista descartó tener algún vínculo con la empresaria y lobista, Karelim López, asegurando que no fue acusado de ningún acto de corrupción.

"No tienen la catadura moral para utilizar mi nombre y vincularme a algo que ni siquiera ha sido mencionado por la acusada que quiere ser colaboradora eficaz. Nunca la he visto en mi vida (a Karelim López), nunca me he cruzado con ella ni con el señor Pacheco", dijo.