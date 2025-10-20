Giulliana Loza sobre caso "Cócteles": "Ha sido una imputación indebida e inconstitucional de la Fiscalía"

Giulliana Loza, abogada de la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, se pronunció luego que el Tribunal Constitucional (TC), declaró fundado el recurso de hábeas corpus que presentaron para dejar sin efecto el juicio contra su cliente por el caso "Cócteles".

En declaraciones para Canal N, la jurista señaló que el fallo del máximo intérprete de la Constitución deja sin ninguna posibilidad de que el caso se reabra y precisó que la Fiscalía de cometer una infracción constitucional al acusar a su patrocinada de lavado de activos y organización criminal.

"Los hechos por los cuáles se estaba procesando a la señora Fujimori [...] no constituían delito, por tanto, no pueden ser sancionados menos procesados, pero además incluso (el TC) ha establecido que la imputación por organización criminal [...] tampoco constituía delito y que, lamentablemente, ha sido una imputación indebido y cuándo no inconstitucional de la Fiscalía", dijo.

¿PRESENTARÁN CARGOS?

Por otra parte, Giulliana Loza señaló que Fujimori Higuchi decidió no presentar cargos contra los fiscales que llevaron el caso, sin embargo, no descartó que se tomen acciones legales a nombre del partido.