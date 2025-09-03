Martín Vizcarra: PJ revoca prisión preventiva y ordena excarcelación inmediata de expresidente

El Poder Judicial dispuso este miércoles la excarcelación inmediata de Martín Vizcarra tras declarar infundado el pedido fiscal que buscaba mantenerlo en prisión preventiva.

La resolución, emitida por la Tercera Sala Penal Nacional de la Corte Superior, se enmarca en el proceso que se le sigue por los presuntos sobornos recibidos durante la adjudicación de proyectos en Moquegua.

Los magistrados Enríquez Sumerinde, Magallanes Rodríguez y Javiel Valverde concluyeron que no existían elementos suficientes para sostener la medida restrictiva dictada en agosto de 2025, la cual había fijado cinco meses de prisión preventiva contra el exmandatario.

Casos investigados y alcance del fallo

La decisión judicial está vinculada con las investigaciones por los proyectos ‘Lomas de Ilo’ y ‘Hospital Regional de Moquegua’, en los que se acusa a Vizcarra de presunto cohecho pasivo propio en agravio del Estado.

Sin embargo, la Sala precisó que la orden de liberación solo se aplicará “siempre y cuando no medie otro mandato de prisión preventiva vigente”.

El recurso de apelación fue interpuesto por la defensa del expresidente, que cuestionó la Resolución N.° 11 emitida el 13 de agosto. Tras el análisis de los argumentos, la corte declaró fundado en parte el pedido y ordenó cursar los oficios correspondientes para ejecutar la excarcelación.