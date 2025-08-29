Martín Vizcarra defiende su inocencia en audiencia de apelación por prisión preventiva: “No me voy a fugar”

El expresidente Martín Vizcarra participó de manera virtual en la audiencia de la Tercera Sala Penal de Apelaciones Nacional del Poder Judicial, la cual evalúa este viernes el recurso de apelación presentado por su defensa contra la orden de cinco meses de prisión preventiva dictada el pasado 13 de agosto.

Durante la sesión, realizada desde el penal de Barbadillo, Vizcarra aseguró que las acusaciones en su contra son falsas. Señaló que el testigo clave del caso ha cambiado varias veces su versión en el marco de la colaboración eficaz, lo que —según dijo— podría acarrearle hasta 73 años de prisión y el pago de más de 250 millones de soles por reparación civil.

Vizcarra también cuestionó que empresarios responsables de millonarias pérdidas al Estado no estén en prisión, mientras él permanece recluido sin una sentencia firme. “Yo estoy en la cárcel injustamente, sufriendo y sin condena”, recalcó.

“NO ME VOY A FUGAR”

Finalmente, rechazó los argumentos del juez respecto a su arraigo laboral y reiteró que no tiene intención de fugar ni de evadir a la justicia. “No me voy a asilar, no me voy a autoeliminar, voy a afrontar siempre los procesos judiciales y no voy a defraudar a la justicia peruana ni a los millones de peruanos que creen en mí”, afirmó.