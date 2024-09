Elio Riera sobre allanamiento a vivienda de Andrés Hurtado: "No se ha encontrado transacción inusual ni soborno"

El abogado Elio Riera, defensa legal del excómico Andrés Hurtado, se pronunció sobre el allanamiento que la Fiscalía realizó a la vivienda de su cliente, ubicado en el distrito de Miraflores, en el marco de la investigación por presunto tráfico de influencias y lavado de activos.

En entrevista para Exitosa Noticias, el letrado aseguró que los representantes del Ministerio Público no encontraron nada irregular ni evidencias de supuesto "soborno" durante el desarrollo de las diligencias.

"El señor Andrés Hurtado se considera inocente de los delitos imputados (...) Al señor Andrés Hurtado no se le ha encontrado transacción inusual ni el famoso soborno, mas que una mera sindicación periodística (...) El señor Andrés Hurtado se encontraba en una clínica y no se le encontró realizando un acto de ocultamiento u obstrucción a la justicia", dijo.

ARRAIGO LABORAL

Asimismo, Elio Riera aseguró que se ha presentado toda la documentación correspondiente que demuestra Hurtado Grados cuenta con arraigo laboral y explicó que el cumplir una medida restrictiva, como la detención preliminar, afecta emocionalmente a su cliente.

"No encontraron documentación que no es de especial relevancia para el señor fiscal, pero se ha cumplido con ese allanamiento porque en ese momento se pidió (...) Existe arraigo laboral, yo he presentado la documentación que acredita ello, arraigo domiciliario, el contrato por el cual se acredita el alquiler que tiene el señor (...) Una restricción a un derecho fundamental genera una afectación emocional (Sobre las declaraciones de Hurtado en el control de identidad)", sostuvo.