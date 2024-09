Abogado Julio Rodríguez renunció a la defensa de Andrés Hurtado

El abogado penalista, Julio Rodríguez, anunció que presentó su renuncia a la defensa legal del excómico, Andrés Hurtado, en el marco de la investigación que se le sigue por presunto tráfico de influencias y lavado de activos.

En declaraciones para Canal N, Rodríguez confirmó su renuncia al caso, tras haber estado ausente durante la audiencia de control de identidad del popular "Chibolín", quien fue detenido preliminarmente por 7 días.

"Yo ya presenté mi desistimiento. Ya no ( va a formar parte de su defensa legal). [¿algún motivo en particular?] secreto profesional, no puedo revelar", señaló el abogado durante un enlace telefónico con el referido medio.

DETENIDO EN CLÍNICA

Cabe precisar que Andrés Hurtado fue detenido preliminarmente la noche del último jueves 19 de setiembre en una clínica del distrito de San Borja, donde se venía recuperando de una intervención quirúrgica a los genitales.