Indecopi multa a Plaza Vea por no verificar identidad de cliente en pagos con tarjeta

Una nueva sanción del Indecopi vuelve a poner bajo la lupa los protocolos de seguridad en grandes cadenas comerciales, tras confirmarse operaciones fraudulentas que afectaron directamente a un consumidor.

COMPRAS NO RECONOCIDAS

El Indecopi confirmó una multa de 11,6 UIT contra Plaza Vea por no verificar la identidad del titular de una tarjeta de crédito utilizada en dos operaciones fraudulentas por casi S/28 mil, realizadas el 31 de diciembre de 2023. La decisión fue adoptada por la Sala Especializada en Protección al Consumidor, que ratificó que el supermercado incumplió el deber de idoneidad establecido en el Código de Protección y Defensa del Consumidor.

El caso se originó tras la denuncia presentada en marzo de 2024 por el cliente afectado, quien reportó consumos no autorizados por S/3.980 y S/23.789. Aunque las transacciones se efectuaron con el ingreso de la tarjeta y la clave secreta (PIN), la autoridad determinó que no se acreditó la identificación previa del tarjetahabiente, lo que permitió la concreción de las operaciones irregulares.

¿QUÉ DIJO PLAZA VEA?

Plaza Vea apeló la sanción alegando que actuó con la debida diligencia y que el uso del PIN era suficiente para validar los consumos. Además, sostuvo que la normativa no exigía una verificación adicional de identidad y cuestionó la proporcionalidad de la multa impuesta por el Indecopi.

Sin embargo, la Sala precisó que el Reglamento de Tarjetas de Crédito y Débito obliga a los establecimientos a aplicar medidas de seguridad concurrentes, entre ellas la validación de la tarjeta, la identidad del usuario y, cuando corresponda, la firma. En ese sentido, enfatizó que el uso del PIN no reemplaza la obligación de identificar de forma fehaciente al titular antes de autorizar una compra.

El órgano resolutivo advirtió que en los comprobantes solo figuraba la frase “PIN VERIFICADO”, sin consignar el nombre ni documento de identidad del cliente, lo que evidenció el incumplimiento del procedimiento exigido. Al tratarse de una gran empresa y considerando el monto involucrado, el Indecopi fijó la multa en 11,6 UIT, además de ordenar el pago de las costas del procedimiento y la inscripción de la infracción en el Registro de Infracciones y Sanciones.

Este no es el único antecedente reciente de Plaza Vea. Meses atrás, el Indecopi sancionó a la cadena con 5 UIT por un caso en el que un cliente quedó atrapado cerca de tres horas en un ascensor de una tienda del Cercado de Lima, al determinar que no se garantizaron condiciones adecuadas de seguridad ni una atención eficaz ante emergencias.