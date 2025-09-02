Indecopi multa a Plaza Vea con S/26,750 por cliente atrapado en ascensor más de dos horas

Indecopi sancionó a Food Retail S.A.C., operadora de la cadena Plaza Vea, con una multa de 5 UIT (S/ 26,750) tras el incidente ocurrido el 12 de septiembre de 2024 en Cercado de Lima. Un cliente quedó atrapado dentro de un ascensor averiado por más de dos horas, lo que motivó la intervención de bomberos y un técnico especializado para finalmente liberarlo.

FALLO DE INDECOPI

La Comisión de Protección al Consumidor N° 2 (CC2) determinó que la compañía incumplió con el deber de seguridad establecido en el Código de Protección y Defensa del Consumidor. Según el informe, pese a que el usuario activó el botón de emergencia y contactó a los números indicados dentro del elevador, no recibió respuesta inmediata.

La empresa presentó como descargo un certificado de operatividad del ascensor emitido días antes del hecho, pero Indecopi consideró que este documento no acreditaba la adopción de todas las medidas técnicas necesarias para evitar el riesgo.

MULTA Y APELACIÓN EN CURSO

La sanción quedó registrada en la Resolución N° 2097-2025/CC2, que establece la multa equivalente a S/ 26,750. Actualmente, la decisión se encuentra en plazo de apelación, por lo que Plaza Vea podría llevar el caso ante la Sala Especializada en Protección al Consumidor.

El caso ha generado debate sobre la seguridad en establecimientos comerciales y la responsabilidad de las empresas frente a los riesgos que enfrentan los consumidores en sus instalaciones.