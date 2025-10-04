Señor de los Milagros: primera procesión del año del Cristo Moreno inicia hoy sábado 4 de octubre

Lima se prepara para la primera edición de la "Levantada mundial" del Señor de los Milagros, que reunirá este sábado 4 de octubre a 52 hermandades del Perú y diversos países. El acto central iniciará en la iglesia Las Nazarenas, en la avenida Tacna, donde miles de fieles acompañarán el inicio de la procesión por el Centro Histórico de Lima.

A las 12 p.m., el cardenal Carlos Castillo hará sonar la campana frente al altar mayor del templo, dando la señal para que todas las hermandades participantes eleven simultáneamente sus andas en múltiples ciudades del mundo.

Fechas de procesiones

La segunda salida, el sábado 18 de octubre, incluirá homenajes en la Plaza Mayor de Lima y el Congreso de la República, con pernocte en la Iglesia del Carmen. La tercera salida será el domingo 19 de octubre y se prevé un homenaje en el Palacio de Justicia que termina con el retorno y descanso en Las Nazarenas.

Para la cuarta salida el domingo 26 de octubre se incluye visitas por Guardia Chalaca, Sáenz Peña y Pacífico, y finalizará en el Cercado de Lima. Durante la quinta salida el martes 28 de octubre, se visitará el Hospital Arzobispo Loayza y la Iglesia de Nuestra Señora de los Desamparados. La sexta y última salida será el sábado 1 de noviembre por la av. Tacna, el jr. Callao, el jr. Chancay y la av. Emancipación.

Visita el Callao y transmisión especial

Este año será especial porque la imagen visitará la diócesis del Callao después de 22 años de ausencia el domingo 26 de octubre. Cabe resaltar, que en el Santuario Monasterio de Las Nazarenas, todos los días de octubre se celebrará la Santa Misa en horarios desde las 6:00 a.m. hasta las 9:00 p.m.

El cardenal Castillo anunció el regreso de "Meditaciones Nocturnas en el Mes Morado", que se transmitirá diariamente a las 10:00 p.m. por la página web del Arzobispado de Lima y sus redes sociales.