Señor de los Milagros: rutas y desvíos de transporte público para el primer recorrido de octubre

Este sábado 4 de octubre miles de devotos se congregarán en el centro de Lima para acompañar el primer recorrido del Señor de los Milagros. La imagen partirá desde el Santuario de las Nazarenas y avanzará por las avenidas Tacna y Emancipación, así como por los jirones Chancay y Conde de Superunda. Ante la masiva concentración, la Policía Nacional anunció el cierre progresivo de calles y avenidas aledañas.

Cambios en el Metropolitano

La Autoridad de Transporte Urbano (ATU) dispuso un plan especial para garantizar el desplazamiento de los pasajeros. En el caso del Metropolitano, el servicio regular A circulará por la avenida Alfonso Ugarte en ambos sentidos, con paradas en las estaciones Dos de Mayo, Quilca y España. En tanto, el servicio regular C llegará solo hasta la estación Central. Las estaciones Colmena, Jirón de la Unión, Tacna y Castilla permanecerán cerradas durante la procesión.

Corredores complementarios y transporte convencional

El Corredor Azul modificará su ruta y pasará por la Prolongación Tacna, Francisco Pizarro, Caquetá, Alfonso Ugarte, Nicolás de Piérola y Garcilaso de la Vega en dirección a Miraflores y Barranco. En sentido contrario, hacia el Rímac, las unidades circularán por Garcilaso de la Vega, Nicolás de Piérola y Alfonso Ugarte, retomando la ruta en Prolongación Tacna. También se habilitarán paraderos temporales en Nicolás de Piérola y la Plaza Dos de Mayo.

Respecto al Corredor Morado, el servicio 412 llegará únicamente hasta el jirón Virú, en el Rímac, antes de retornar hacia San Juan de Lurigancho. En tanto, el Servicio Extraordinario 08 del Corredor Azul llegará hasta el jirón Washington, regresando por Uruguay y Venezuela hacia San Martín de Porres.

En el caso de los buses convencionales, algunos mantendrán su recorrido habitual, pero las unidades que transitan por la avenida Argentina llegarán solo hasta la Plaza Ramón Castilla y retornarán al Callao. Las autoridades recomendaron a los pasajeros tomar precauciones y prever mayor tiempo de viaje ante la gran afluencia de fieles y los desvíos de tránsito.