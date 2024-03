Jóvenes con síndrome de Down impulsan sus emprendimientos gracias a talleres y ferias del Conadis

Las historias de Harold Vittery y Romy Infantes -dos personas con síndrome de Down- son claros ejemplos de que la discapacidad no es incapacidad. En la actualidad y gracias al talento innato de ambos, vienen impulsando sus propios emprendimientos, con productos de calidad y elaborados, en gran parte, por ellos mismos, logrando endulzar los paladares más exigentes.



‘Dulce deleite’

Harold Vittery y su mamá, Flor de María López, son muestra de resiliencia pura. El joven de 17 años siempre tuvo vocación por la pastelería. A través de las redes sociales, Harold conoció los cursos y talleres gratuitos que el Centro de Educación Técnico-Productiva Alcides Salomón Zorrilla (CETPRO ASZ), del Conadis, brinda anualmente a personas con discapacidad y familiares, con el fin de fortalecer su empleabilidad en el mercado o para que emprendan sus negocios.



“Él tiene esa habilidad desde pequeño. Desde hace tres años, viene capacitándose en el CETPRO Alcides Salomón Zorrilla, del Conadis. Primero, de manera virtual, y en el 2023 de manera presencial”, cuenta Flor de María.



De esta forma, Harold iniciaría su camino para perfeccionar su talento y, tiempo después, su madre lo acompañaría, logrando así cerrar el 2023 graduándose juntos en el programa de estudio de Panadería y Pastelería del CETPRO ASZ.



Con el paso de los meses, Harold y su madre lograron emprender juntos con ‘Dulce deleite’; un emprendimiento especializado en la elaboración de catering, tortas, bocaditos y demás postres para todo tipo de evento u ocasión.



En la actualidad, Harold es quien se encarga de gran parte de los procesos de repostería, desde la producción hasta el envasado, lo cual, para su familia, representa un gran logro. “Nuestra meta es tener una pastelería, para que poco a poco, podamos dar trabajo a más personas con discapacidad”, indica Flor de María.



‘Delicias de Romy’

Con tan solo 23 años, Romy Infantes brilla con luz propia por su talento en la repostería. Su pasión por los postres la llevó a emprender con el apoyo de su mamá, la señora Lucy Ballardo. Juntas han logrado sacar adelante ‘Delicias de Romy’, un emprendimiento dedicado a la elaboración de una gran variedad de productos dulces y salados, como alfajores, empanadas, pie de manzana, piononos, entre otros.



Romy pudo promocionar su emprendimiento y llegar a más clientes gracias a su activa participación en las ferias itinerantes “Emprende sin límites” que el Conadis, en articulación con municipios y otras entidades públicas, realiza para generar espacios de autoempleo en la población con discapacidad.



Por otro lado, el amor por la danza convirtió a Romy en campeona nacional y mundial de marinera norteña, en el 2018. “Empezó a bailar marinera a los 12 años y, a la fecha, cuenta con más de 70 campeonatos ganados. Como madre, me siento muy orgullosa de ella”, cuenta la señora Ballardo.



Para la señora Lucy, los padres representan el empuje que necesitan los hijos con discapacidad para que puedan cumplir sus sueños. “Si uno no trabaja con ellos, no se cumple el objetivo de verlos crecer”, sostiene.



Cabe precisar que, además de logros mencionados, en 2023, Harold y Romy subieron un peldaño más, luego de que, gracias a sus emprendimientos, ambos quedaran seleccionados como beneficiarios del proyecto piloto “Emprende y Despega”, impulsado por el Conadis y Foncodes, a través del cual recibieron asistencia técnica y equipos de trabajo para hacer crecer sus negocios.



En el Día Mundial del Síndrome de Down, que se conmemora cada 21 de marzo, el Conadis ratifica su compromiso de fortalecer programas e iniciativas, a través de la articulación con actores sociales, para impulsar el talento de esta población, de cara al cumplimiento de cada una de sus metas.



EL DATO

Las personas con discapacidad a nivel nacional pueden acceder a los cursos gratuitos, virtuales y presenciales, que brinda el CETPRO ASZ del Conadis. Actualmente, la institución aún cuenta con inscripciones abiertas en Peluquería y barbería, Ofimática básica, Diseño de calzados, entre otros talleres.



Para solicitar información, puede acudir a la sede del CETPRO ASZ, ubicada en la Av. Santa Rosa 578, distrito de La Perla (Callao), de lunes a viernes 8:00 a. m. a 5:00 p. m. También puede contactarse a través de la línea telefónica (01) 6305170 - Anexo 400 o al celular 939 264 411.