Denuncian a "Puro Sentimiento" por incumplimiento de contrato

Juan Vásquez, un empresario cajamarquino, denunció a la orquesta de cumbia "Puro Sentimiento" por incumplimiento de contrato, al no haberse presentado a una fiesta patronal en la ciudad de Celendín hace más de un año.

En entrevista con Lady Guillén, el denunciante indicó que la orquesta de cumbia se comunicó el mismo día del evento con él para informarle que no iban a poder viajar debido a una cancelación de vuelo por fallas técnicas, precisó además que para cerrar el acuerdo se hizo efectivo un adelanto del 50% del pago.

"No lograron llegar a Cajamarca porque ellos señalaron que hubo una cancelación de vuelo en Lima, pero lo que no nos parece es que nos indicaron a las 11 de la mañana del mismo día que se iba a hacer (la fiesta patronal), el vuelo iba a salir a las 7:00 am", indicó.

CHRISTIAN DOMÍNGUEZ RESPONDE

Por su parte, el cantante y dueño de "Puro Sentimiento", Christian Domínguez, habló ene exclusiva para Dilo Fuerte y explicó que, ante un imprevisto que impida su participación en un evento, la orquesta procede a cambiar la fecha del evento previo a cuerdo con la otra parte, no obstante, indicó que el empresario no ha definido, hasta ahora, una fecha en la que pueda presentarse la agrupación, además, precisó que la devolución del dinero no está previsto en el contrato que hicieron.

SOCIO DA SU VERSIÓN

En tanto, Miguel Valencia, socio de "Puro Sentimiento" y con quien se hizo el contrato, descartó que exista un conflicto con el empresario y aseguró que en más de una ocasión han conversado con él para solucionar el tema.

"Los señores han venido a mi oficina, hemos conversado por teléfono, por WhatsApp, tengo todas las pruebas de que hemos conversado y yo personalmente le he dado todas las facilidades para que ellos busquen una próxima fecha, que busquen una fecha donde podamos ir, durante todo este año, ellos solo nos han dado una fecha en la que no podíamos porque nosotros tenemos otros contratos con muchos meses de anticipación", sostuvo.