Guía para elegir el mejor televisor

La mejor TV no es fácil de elegir. Aunque hay muchas variantes, en una primera búsqueda tenemos más de 400 modelos que se lanzan anualmente y cada vez son más los fabricantes que intentan comerse el trozo unos a otros.

Sobre todo si seguimos la tendencia y notamos que la gente prefiere elegir televisores directamente desde Internet. Más caro, más barato ¿cuántos tienen dinero para tal cosa?

Hay mucha información en Internet sobre la compra de un televisor, algo más técnico, algo de relleno. Pero lo importante es que, antes de elegir un televisor, un gadget que miraremos cada vez que queramos ver una película o en la televisión, debemos documentarnos muy bien antes, posiblemente darnos una vuelta por las tiendas y verlo con nuestros ojos.

¿Televisión inteligente o no?

En el pasado discutimos si elegir un smart tv o no. Creemos que esos días han terminado. Todos tenemos algo así, solo unos pocos modelos de televisores baratos no tienen funciones de Smart tv precio. Ya no tiene sentido discutir opciones no inteligentes.

El margen comercial de los televisores en oferta económicos es pequeño, por lo que una licencia de Android no es exactamente barata. Es por eso que los fabricantes están comenzando a promocionar cada vez más televisores más baratos con un sistema operativo propietario. Sencillo, sin demasiadas opciones.

Como sistemas operativos tenemos:

Tizén

WebOS

Androide

Saphi

Cuando decimos tv smart deberíamos hacer muchas más cosas. De hecho y con razón, las funciones inteligentes se reducen a unas pocas aplicaciones de video. Una película en YouTube, una conexión desde el teléfono, posiblemente un Vimeo o Netflix . Eso es todo.

Incluso la conexión de Android no es del todo perfecta. No creas que vas a hacer nada desde tu teléfono hasta tu televisor smart tv, ya sea que estés poniendo un mouse y un teclado.

¿La mejor televisión inteligente?

Es simple, si no queremos un televisor nuevo, pero si un software para el televisor actual, necesitamos poco:

Mediabox HDMI de Xiaomi

Chromecast

Con estos tendrás la mejor smart TV del mercado. Sin embargo, no sé si querría un control remoto más, un reproductor más. Además, la dirección tomada por los productores es hacer un ecosistema, para poder controlar todo en la casa directamente desde el televisor.

Hemos visto cosas así en las ofertas en smar tv de Samsung, LG. Estas opciones no estarán disponibles en estas casillas. Pero presentamos todas las opciones para que cada quien decida lo que más le conviene.

Sin embargo, últimamente hay mejores modelos de los televisores baratos en Perú más nuevos del mercado. La integración cada vez es más interesante, ya no se queda atrás, ya no cuelga ningún sistema operativo.

¿Qué es HDR?

HDR significa alto rango dinámico. HDR es una técnica que combina múltiples exposiciones de la misma toma en una sola imagen.

Una imagen de alto rango dinámico (HDR) es una fotografía que tiene un mayor rango dinámico que una fotografía digital ordinaria. Para crear un HDR, se necesitan tres fotos con diferentes exposiciones del mismo sujeto.

Las tres fotos deben tomarse en rápida sucesión, y cada exposición debe tener una composición idéntica pero con diferentes configuraciones de brillo para que los sensores de la cámara puedan capturar el rango completo de brillo de la escena.

Luego, las fotos se fusionan en una usando un software especializado como Photomatix o Photoshop Lightroom y luego se procesan para producir una imagen con un rango de brillo más amplio que las imágenes digitales normales.

Las principales diferencias son para los productos de gama alta, ya que ejecutamos contenido HDR, reproducido desde un BluRay o plataformas de transmisión.

Conexión de teléfono móvil

Durante un buen tiempo solo jugamos con aplicaciones de teléfonos móviles. Eso es porque el teléfono lo permitió, y eventualmente los desarrolladores permitieron funciones como esa.

Aplicaciones de teléfonos móviles para manejar el tv vienen en las siguientes marcas:

Sony

Panasonic

Philips

LG

Samsung

Remoto

Se pone un alto precio en el control remoto. Después de todo, es la interacción con la televisión. La diferenciación se hace de algunas maneras, por así decirlo. Por ej:

LG tiene control remoto mágico: es muy útil para aquellos que quieren navegar rápidamente

Samsung tiene un control remoto ecológico: se carga con el sol

Philips tiene botones en la parte posterior, como un teclado clásico.

La mayoría de los fabricantes tienen botones integrados para:

Disney+

YouTube

Netflix

Amazon Prime

¿LED, miniLED, LCD o plasma? ¿Tecnología OLED? o microLED?

Muchos confunden LCD y plasma. Todavía hay mucha gente que piensa que es lo mismo. Las diferencias son grandes, tanto en la tecnología de fabricación como visualmente.

Pero, sería bueno partir de la siguiente idea:

Tecnología LCD , donde disponemos de varios tipos de iluminación: LED, miniLED

Tecnología OLED , donde disponemos de varios tipos de paneles: WOLED o QD-OLED

Tecnología microLED , a la que todavía no tenemos acceso porque es muy cara

LED, de hecho, es una pantalla LCD con algunos LED detrás. Podría decir que es una evolución del LCD en cuanto a consumo y colores. Los que tienen iluminación LED tienen colores ligeramente más fríos que los LCD.

El futuro, es la tecnología microLED. Es una tecnología nueva, diferente y un poco más cara. ¡Muy caro! En otras palabras, los plasmas han sido reemplazados por OLED. Estos son la evolución. Estos están lo más cerca posible del plasma. Atención, plasmas viejos, no LEDs.

Otra similitud con los plasmas antiguos la tenemos cuando hablamos de microLED. Es una nueva tecnología, que aún no está en el mercado.

Fue presentado por Sony en forma de Crystal LED, y ahora Samsung ha venido y ha lanzado un nuevo televisor con microLED. ¡La industria funciona! De momento no está en el mercado, pero podemos admirar aquí lo que tendremos en el mercado.