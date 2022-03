Acción Popular: Congresista Juan Carlos Mori pidió licencia mientras duren las investigaciones

El congresista de Acción Popular, Juan Carlos Mori, solicitó a su bancada que se le otorgue una licencia partidaria en lo que duren las investigaciones hacia su persona y otros funcionarios, tras las declaraciones de la empresaria Karelim López ante la Fiscalía.

A través de su cuenta de Twitter, el congresista publicó una carta dirigida al presidente del partido de la lampa, Mesías Guevara, solicitando la licencia. En su publicación, Mori se pronuncia sobre las acusaciones de la postulante a colaboradora eficaz, por presuntos actos de corrupción.

“Es por tal motivo y en aras de la primacía de la transparencia en el ejercicio de la función pública y considerando la honorabilidad del Partido Acción Popular; recurro ante su persona con la finalidad de solicitar Licencia Partidaria hasta el esclarecimiento de los hechos en los que he sido involucrado indebidamente por una aspirante a ser Colaboradora Eficaz en el caso de la supuesta organización criminal donde se involucra al Presidente de la República”, se lee en la carta.

Según el Diario El Comercio, la lobista Karelim López afirmó que existe una mafia enquistada en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, en el cual estarían implicados el presidente Pedro Castillo, el ahora exministro Juan Silva y 5 congresistas de Acción Popular apodados “los niños”, entre ellos, Juan Carlos Mori.

Niega vínculos con Karelím López

En entrevista con Panorama, el parlamentario rechazó las acusaciones de la empresaria y negó tener algún vínculo con ella. Asimismo, descartó haberse reunido con Juan Silva.

"En ninguna oportunidad me he reunido con el ministro de Transportes y Comunicaciones, no tengo ninguna cita con el ministro Juan Silva, la única ocasión que lo he visto fue en la ciudad de Iquitos en una ceremonia protocolar", indicó.