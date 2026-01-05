Nicolás Maduro se declara "inocente" durante audiencia del tribunal federal de Nueva York

ACTUALIZACIÓN

01:05 p.m. Concluye la primera audiencia de comparecencia de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores ante el tribunal federal de Nueva York. La pareja continuará detenida y la nueva sesión de juicio sería el próximo martes 17 de marzo.

12:45 p.m. De acuerdo a CNN, al igual que su esposo Nicolás Maduro, Cilia Flores se declaró inocente este lunes durante la primera audiencia de la pareja ante un tribunal federal de Nueva York. "Soy la primera dama de la República de Venezuela", dijo Flores previamente al juez y luego señaló que "Soy inocente, completamente inocente".

12:30 p.m. Durante su intervención en la audiencia que se desarrolla en el juzgado de Nueva York, Nicolás Maduro se declaró inocente de los cargos relacionados a drogas y armas. De acuerdo a CNN, Maduro afirmó que sigue siendo el "presidente" de Venezuela y que fue detenido en su casa en Caracas.

12:20 p.m. Manifestantes a favor y en contra de Nicolás Maduro, se congregaron frente al tribunal de Nueva York donde comparece el dictador venezolano. Algunos protestaron en contra de su captura, mientras que otros portaban banderas y pancartas exigiendo la libertad en Venezuela.

12:10 p.m. Nicolás Maduro ya se encuentra en el interior del tribunal de Nueva York donde comparecerá ante la justicia estadounidense por primera vez y será procesado por delitos relacionados al narcotráfico y armas.

12:00 p.m. El embajador de Rusia ante las Naciones Unidas, Vasily Nebenzya, exigió este lunes a Estados Unidos la liberación de Nicolás Maduro, y advirtió que las acciones militares realizadas por Washington podrían significar el retorno "de la era de la anarquía y la dominación estadounidense por la fuerza".

11:30 a.m. ¿Quiénes serán los abogados que defenderán a Maduro y a su esposa? Según CNN, el abogado litigante Barry Pollack, representante de Julian Assange, será el encargado de defender al líder chavista, mientras que Mark Donnelly, abogado de Houston especializado en delitos económicos y exfiscal del Departamento de Justicia, representará a la esposa de Maduro, Cilia Flores.

11:19 a.m. Donald Trump aseguró que Cuba "está lista para caer", ya que la isla dependía de los ingresos del petróleo venezolano.

11:09 a.m. La Asamblea Nacional, de mayoría chavista, se instaló este lunes tras la detención de Nicolás Maduro y su esposa.

NOTA ORIGINAL

La crisis venezolana entró en una fase judicial internacional con la primera comparecencia de Nicolás Maduro en Estados Unidos. El hecho ocurre mientras Washington avanza en un esquema de transición política y organismos multilaterales expresan preocupación por la estabilidad regional.

PRIMERA COMPARECENCIA ANTE LA JUSTICIA ESTADOUNIDENSE

El exdictador Nicolás Maduro llegó este lunes al Tribunal Federal del Distrito Sur de Nueva York, donde comparecerá al mediodía hora local ante un juez federal, junto a su esposa Cilia Flores. La diligencia se produce dos días después de su captura en Caracas durante una operación militar ejecutada por Estados Unidos. El caso quedó bajo la supervisión del juez Alvin K. Hellerstein, a quien el presidente Donald Trump calificó como “muy respetado”.

El expediente judicial se centra en cargos por “narcoterrorismo” y conspiración para el tráfico de drogas, según informaron autoridades estadounidenses. Mientras avanza el proceso, Trump aseguró que Delcy Rodríguez “está cooperando” con Washington en el marco de la transición en Venezuela, al tiempo que la funcionaria pidió una relación “equilibrada y respetuosa” e invitó a trabajar en una agenda de cooperación bilateral.

REACCIONES INTERNACIONALES

En paralelo, la Organización de las Naciones Unidas pidió respeto a la soberanía, la independencia política y la integridad territorial de los Estados. El secretario general António Guterres expresó su preocupación por una posible intensificación de la inestabilidad y el precedente que podría sentar el caso, en una declaración leída por Rosemary DiCarlo durante una sesión del Consejo de Seguridad solicitada por Venezuela y gestionada por Colombia.

El impacto del hecho también se sintió fuera del ámbito político. En Perú, miembros de la comunidad venezolana manifestaron incertidumbre sobre su futuro y, en algunos casos, reafirmaron su decisión de permanecer en el país que consideran su “segundo hogar”. En los mercados, Wall Street abrió al alza, impulsada por las perspectivas de inversión de grandes petroleras estadounidenses en Venezuela, con fuertes subidas en acciones de compañías energéticas tras los anuncios de la Casa Blanca.