Maduro comparece ante tribunal de Nueva York: audiencia será reservada y sin cámaras

La detención de Nicolás Maduro abrió un nuevo frente judicial fuera de Venezuela. Este lunes, el exmandatario se prepara una audiencia de comparecencia ante el Tribunal Federal del distrito Sur de Nueva York, en un proceso que genera expectativa internacional por las acusaciones que pesan en su contra y por las implicancias políticas dentro de Estados Unidos.

CARGOS FORMALES

El líder chavista Nicolás Maduro comparecerá al mediodía, luego de ser detenido hace unos días durante una operación militar ejecutada en Caracas por la administración de Donald Trump. Según explicó desde Estados Unidos el periodista Diego Laje, esta diligencia no marca el inicio del juicio, sino la presentación formal de cargos, una etapa procesal clave que no requiere, por ahora, la presencia de una defensa técnica.

Laje precisó que la audiencia no será pública y se desarrollará bajo un formato restringido conocido como “edificio culpable”, que permite la presencia de periodistas, pero prohíbe el uso de cámaras fotográficas y de video. En ese contexto, adelantó que es altamente improbable que Maduro pueda emitir algún pronunciamiento durante la sesión judicial.

ACUSACIÓN CRIMINAL Y REPERCUSIONES POLÍTICAS

De acuerdo con el periodista, los cargos más graves que enfrenta Maduro están vinculados a narcotráfico, conspiración para el narcotráfico y posesión de armas de guerra, lo que configura una acusación de carácter criminal y no político. Además, consideró muy poco probable que se le conceda el beneficio de una fianza, debido a los recursos y redes que podrían facilitar una eventual evasión de la justicia estadounidense.

El caso también ha generado un fuerte impacto en la política interna de Estados Unidos. Laje señaló que la situación ha dividido tanto a demócratas como a republicanos, e incluso ha provocado fisuras dentro del movimiento MAGA que respalda a Trump, con figuras como Marjorie Taylor Greene cuestionando la acción militar y la decisión de avanzar contra Caracas, en un escenario que mantiene la atención puesta en Nueva York y en los próximos pasos del proceso judicial.