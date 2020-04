Revista Time informó sobre iniciativa de la MML para convertir Plaza de Acho en albergue temporal

Pese a la polémica suscitada entre el alcalde Jorge Muñoz y La Asociación Cultural Taurina del Perú, la iniciativa fue destacada a nivel internacional.

Pese a la polémica suscitada entre el alcalde de Lima, Jorge Muñoz, y La Asociación Cultural Taurina del Perú, que denunció al burgomaestre por convertir la Plaza de Acho en un albergue temporal para personas vulnerables en los días de emergencia, la iniciativa fue destacada a nivel internacional.

La renombrada revista Time, de Estados Unidos, dedicó un espacio en sus redes sociales para informar de esta manera sobre el hecho: “La más antigua plaza de toros en Latinoamérica ha sico convertida en un refugio para personas sin hogar”, señalan en su cuenta de Twitter.

“La plaza en Lima, Perú, tendrá 150 camas y proveerá atención médica y comida para personas sin hogar mientras la nación se cierra para frenar la expansión del coronavirus”, escribieron. Como se sabe, el Ministerio de Cultura se pronunció recientemente ante la situación.

A través de un comunicado, la institución consideró “viable” la utilización del recinto para albergar a 150 personas vulnerables. Informó que la propuesta fue entregada por la Municipalidad el 25 de marzo y que, tras algunos detalles técnicos para su conservación, se vio favorable la iniciativa.

“Coincidimos con la necesidad de acondicionar este importante espacio patrimonial para que dichas personas accedan a un recinto protegido en el que puedan contar con el cobijo mínimo”, señala el documento.

Por último, el ministerio remarcó “que esta oportunidad es crucial para demostrar que el patrimonio cultural puede estar al servicio de las personas vulnerables”. Como se sabe, el alcalde Muñoz respondió tras la denuncia entablada por la citada asociación taurina por el uso de este espacio.

“Qué pena que haya gente así que no tenga corazón, que no priorice la protección de los seres humanos y la vida”, indicó el alcalde ante la prensa. La autoridad edil no ocultó su malestar al momento de responder por el hecho.

"Esa denuncia contra Jorge Muñoz por la Asociación Cultural Taurina por estar haciendo esto (albergar a las personas más necesitadas) va contra toda la sociedad. Nosotros estamos trabajando para proteger a los seres humanos y ellos no quieren. Yo me preguntaría, ¿qué buena obra han hecho ellos en las últimas 24 horas?”.