"Era demasiado perfecto": La insólita razón por la que Caroline Celico se divorció de Kaká

En las últimas horas, el exfutbolista brasileño, Kaká, se ha convertido en tendencia tras las recientes declaraciones de su exesposa y madre de sus hijos, Caroline Celico, quien reveló los motivos por los cuales se separó del astro brasileño.

Y es que, en una reciente entrevista, la influencer y socialité brasileña reveló que decidió poner fin a su matrimonio con Kaká porque "era demasiado perfecto" y, aparentemente, eso no la hacía feliz.

“Kaká nunca me traicionó, siempre me trató bien, me dio una familia maravillosa, pero yo no era feliz, algo faltaba. El problema es que él era demasiado perfecto para mí”, fueron las controversiales declaraciones de Celico a 9 años de su divorcio.

Como se recuerda, la influencer y el exjugador del Real Madrid y la "Canarinha" anunciaron su divorcio en el año 2015, noticia que sorprendió a muchos ya que la pareja era considerada una de las más sólidas y estables del mundo del entretenimiento.