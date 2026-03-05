Hijo de Miguel Trauco es convocado a la Selección Peruana: ¿Qué dijo el futbolista?

En medio de la controversia que rodea al futbolista Miguel Trauco, una noticia familiar captó la atención de los seguidores del deporte nacional. Su hijo mayor fue convocado a la Selección Peruana de Fútbol en su categoría, lo que generó orgullo en su familia y una reacción pública del propio jugador, quien decidió pronunciarse tras días de silencio.

Emotivo anuncio del logro en la Selección Peruana

La noticia fue dada a conocer por Karla Gálvez, madre del menor, quien compartió en redes sociales una fotografía del joven futbolista con la camiseta de la Selección Peruana en los camerinos. El anuncio rápidamente generó reacciones entre seguidores del fútbol peruano, que destacaron el talento del adolescente como lateral izquierdo.

“Hoy mi corazón no cabe en el pecho. Verte cumplir uno de tus sueños y ser convocado a la Selección Peruana es una bendición inmensa”, escribió Gálvez en su publicación. En su mensaje resaltó el esfuerzo, la disciplina y el amor por el fútbol de su hijo, asegurando que este llamado representa solo el inicio de una prometedora carrera deportiva.

Por su parte, Miguel Trauco, actual futbolista peruano con trayectoria en clubes internacionales y en la Selección Peruana, también reaccionó al logro. A través de su cuenta de Instagram compartió una imagen donde su hijo aparece entrenando con sus compañeros en el campo, acompañando la publicación únicamente con emojis de una mano en oración y corazones rojo y blanco.

Reacción en medio de la polémica

El mensaje del jugador llega en un contexto complejo, ya que Miguel Trauco permanece en el centro de la atención mediática tras la denuncia de presunto abuso sexual presentada por una joven argentina, un caso que continúa generando debate en el entorno del fútbol peruano.

En ese escenario, el entrenador Pablo Guede, técnico de Alianza Lima, también se refirió brevemente a la situación que involucra al futbolista. Antes de un encuentro reciente, el estratega señaló que el tema ha afectado emocionalmente al grupo y prefirió no profundizar en la polémica.

“Ya se habló bastantes cosas. Creo que los chicos están dolidos, a mí me duele más que molestarme (…) no tengo ganas de seguir revolviendo cosas que me hacen mal porque somos humanos”, declaró el entrenador, en referencia al impacto que el caso ha tenido en el entorno del equipo.