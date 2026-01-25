Detalles de la denuncia por violación contra jugadores de Alianza Lima: víctima ratificó cargos

La investigación por la denuncia de presunto abuso sexual contra los futbolistas Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña continúa avanzando y sumó un elemento clave en las últimas horas. La joven denunciante ratificó íntegramente su declaración ante las autoridades argentinas y no realizó modificaciones a su testimonio inicial, según reveló el periodista Javier Díaz.

El comunicador precisó que la denunciante cuenta actualmente con medidas de protección, entre ellas un botón antipánico, y fue trasladada a un lugar de resguardo en la ciudad de Buenos Aires por razones de seguridad. Aunque la joven no reside en la capital argentina, la fiscalía dispuso su permanencia en la zona mientras se desarrollan las diligencias judiciales del caso.

En relación con los hechos, la joven relató que el encuentro se produjo en Montevideo, donde inicialmente se reunió con Carlos Zambrano para cenar. Posteriormente se reencontraron en una habitación de hotel, donde se habrían sumado los otros dos futbolistas. Según su testimonio, había consumo de alcohol y se encontraba en una situación de vulnerabilidad al momento de los hechos.

SEPARADOS DEL CLUB

Frente a la gravedad de la denuncia, Alianza Lima resolvió separar de manera indefinida a los tres jugadores del plantel profesional, decisión que se mantendrá mientras duren las investigaciones. El caso se da en un momento sensible para el club blanquiazul, a pocas semanas del inicio de la Liga 1 y del debut en la Copa Libertadores, generando un fuerte impacto en el entorno deportivo.