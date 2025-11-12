Alex Valera tras empate 1-1 de Perú ante Rusia: “Ha sido un partido duro, corrimos hasta el último”

La Selección Peruana igualó 1-1 ante Rusia en el Gazprom Arena con anotación de Alex Valera en las instancias finales del compromiso, a pesar de que, el plantel nacional buscó de todas las maneras posibles quedarse con el triunfo.

Tras el pitazo final y a través de un video compartido en las redes sociales de la bicolor, el atacante de Universitario agradeció el apoyo de los hinchas peruanos y mencionó que en todo momento dejaron todo el esfuerzo en el campo de juego.

“Hola, gente, ¿cómo estamos? Les mandamos acá un saludo enorme. Ha sido un partido duro, pero, bueno, dimos hasta el 100 y hemos corrido hasta el último. Un abrazo y bendiciones. Cuídense mucho”, mencionó el ariete nacional.

PRÓXIMO PARTIDO DE LA SELECCIÓN PERUANA

El entrenador de la Selección Peruana, Manuel Barreto deberá voltear de inmediato la página del empate ante Rusia, y preparar al plantel para el compromiso de este martes 18 ante Chile, duelo que significará una revancha para la blanquirroja tras la derrota ante la ‘Roja’ 2-1 en un duelo amistoso disputado en el país sureño.