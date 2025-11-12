Perú vs Rusia: Bicolor juega HOY amistoso internacional por fecha FIFA en San Petersburgo

La selección peruana disputará hoy, miércoles 12 de noviembre, el primero de sus dos partidos amistosos por fecha FIFA enfrentando a Rusia en el Gazprom Arena de San Petersburgo a las 12:00 p.m. (hora peruana).

Con Manuel Barreto como director técnico interino, la Bicolor buscará sumar su primer triunfo tras ocho meses sin lograrlo, presentando un equipo con varios rostros nuevos respecto a sus últimas presentaciones.

Después de una larga travesía para llegar a suelo ruso, la 'Blanquirroja' apenas pudo completar un entrenamiento en el predio del Zenit. Inicialmente se habló sobre la posibilidad de posponer el encuentro, pero esta opción finalmente no fue factible.

Posible once de Perú

El posible once del combinado nacional estaría conformado por Pedro Gallese en el arco; Miguel Araujo y Renzo Garcés en la defensa central; Matías Lazo y Marcos López por los laterales; Martín Távara, Erick Noriega y Jairo Concha en el mediocampo; César Inga y Maxloren Castro y Adrián Ugarriza en la línea ofensiva; y Adrián Ugarriza como delantero centro.

Posible alineación de Rusia

Por su parte, la selección de Rusia presentaría a Stanislav Agkatsev; Mingiyan Beveev, Igor Diveev, Matvey Lukin, Alexander Silyanov; Ivan Oblyakov, Dmitri Barinov, Alexandr Golovín; Alexei Miranchuk, Ivan Sergeev y Nikolay Komlichenko. El equipo ruso mantiene una racha positiva con 14 victorias en sus últimos 21 partidos y no conoce la derrota desde septiembre de 2023.