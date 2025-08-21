¿Cuánto dinero ganó Alianza Lima por avanzar a cuartos de la Copa Sudamericana 2025?

Alianza Lima sigue haciendo historia en la Copa Sudamericana 2025. El cuadro dirigido por Néstor Gorosito remontó en Quito con un golazo de Kevin Quevedo y se impuso 2-1 a Universidad Católica, logrando su clasificación a los cuartos de final del torneo. Este resultado no solo lo coloca entre los ocho mejores de Sudamérica, sino que también le asegura un importante ingreso económico.

¿A CUÁNTO ASCIENDE EL PREMIO QUE RECIBIRÁ ALIANZA LIMA?

Por avanzar de ronda, Conmebol le otorgará al club blanquiazul 700 mil dólares, equivalentes a más de 2 millones 400 mil soles. Además, si logra avanzar a semifinales, sumará otros 800 mil dólares. A esto se añade lo que Alianza Lima recaude en taquilla por el duelo de local en la siguiente instancia.

Con esta clasificación, el equipo íntimo ya acumula 6 millones 630 mil dólares en premios internacionales durante la temporada, cifra que supera los 23 millones de soles y que representa un récord histórico para el club en torneos continentales.

RIVAL PENDIENTE EN LOS CUARTOS DE FINAL

El próximo contrincante de Alianza Lima saldrá del cruce entre Universidad de Chile e Independiente de Avellaneda, llave que quedó en suspenso tras la suspensión del partido en Avellaneda debido a violentos disturbios.

Mientras espera a su rival, el “equipo del pueblo” celebra su histórica campaña en el certamen y el impacto económico que fortalece las arcas del club en plena temporada.