Universidad de Chile vs. Independiente: violencia en Avellaneda deja 19 heridos y 97 detenidos

La violencia volvió a manchar el fútbol sudamericano. El encuentro de vuelta por los octavos de final entre Independiente de Avellaneda y Universidad de Chile fue suspendido anoche en Argentina tras una batalla campal en las tribunas. La Conmebol confirmó la cancelación por falta de garantías de seguridad, mientras la directiva chilena reportó 19 heridos y 97 detenidos.

HINCHAS HOSPITALIZADOS Y UN HERIDO CRÍTICO

Michael Clark, accionista mayoritario de Azul Azul, informó que los heridos fueron trasladados a tres hospitales de Avellaneda: Fiorito, Wilde y Presidente Perón. En el primero se concentra la mayor cantidad de afectados, incluido Gonzalo Alfaro, quien permanece entubado tras caer desde una gradería.

Los diagnósticos van desde politraumatismos hasta heridas por arma blanca. Clark descartó versiones sobre fallecidos y aseguró que la directiva del club estuvo acompañando a los hinchas en los centros de salud durante la madrugada.

CONMEBOL ABRE INVESTIGACIÓN Y BORIC CONDENA HECHOS

La Conmebol anunció que el caso pasará a sus órganos judiciales para definir sanciones, responsabilizando a las autoridades locales por no garantizar la seguridad en el Estadio Libertadores de América. El presidente de Chile, Gabriel Boric, condenó los hechos, calificando la violencia como “inaceptable” y encargó a su embajador en Argentina atender personalmente a los detenidos y heridos.

El enfrentamiento comenzó al final del primer tiempo cuando barristas de la U lanzaron butacas, palos e incluso inodoros desde la Tribuna Bochini Alta. La falta de acción policial inmediata permitió la invasión de hinchas locales, desatando una gresca que terminó por convertir la fiesta del fútbol en una noche de terror.