Ric Flair amenaza con intervenir en WrestleMania para evitar que John Cena rompa su récord histórico

La polémica en torno a John Cena y su inesperado giro en Elimination Chamber sigue generando reacciones dentro y fuera del ring. Esta vez, Ric Flair, una de las leyendas más grandes de la lucha libre, usó sus redes sociales para dejar en claro que no permitirá que Cena lo supere en la historia de WWE.

En un mensaje publicado en X (antes Twitter), The Nature Boy recordó su legado de 16 campeonatos mundiales y aseguró que, si es necesario, intervendrá en WrestleMania 41 para evitar que Cena logre un reinado más y supere su récord.

"Te amo y te respeto, @JohnCena, pero no le vas a quitar nada a @CodyRhodes. Si tengo que abrirme paso entre la seguridad para subirme al ring, lo haré", escribió el exluchador de 75 años.

El récord en juego: ¿Cena superará a Flair?

Desde hace años, la marca de 16 campeonatos mundiales de Ric Flair ha sido considerada la máxima referencia en la lucha libre profesional. Sin embargo, John Cena igualó ese récord en 2017, dejando abierta la posibilidad de que lo supere en el futuro.

Ahora, con Cena posicionado como el principal rival de Cody Rhodes rumbo a WrestleMania 41, su posible victoria en el evento más grande de WWE podría darle el campeonato indiscutido y su reinado número 17, convirtiéndose así en el luchador más laureado de la historia.

La reacción de Flair ha despertado especulaciones sobre una posible aparición en el evento. Si bien está retirado desde hace años, The Nature Boy ha dejado claro que su legado sigue siendo su prioridad y que no dudará en tomar medidas para protegerlo.

Cody Rhodes, la clave en la rivalidad

El apoyo de Ric Flair a Cody Rhodes no es casualidad. The American Nightmare es el hijo de Dusty Rhodes, uno de los más grandes rivales y amigos de Flair en la lucha libre. Para la leyenda, ver a Cena traicionar a Cody en Elimination Chamber fue un acto imperdonable, lo que refuerza su decisión de no quedarse de brazos cruzados.