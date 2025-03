John Cena gana el Elimination Chamber 2025 y enfrentará a Cody Rhodes en WrestleMania 41

La emoción en WWE Elimination Chamber 2025 alcanzó su punto más alto cuando John Cena se impuso en la lucha dentro de la celda de acero, asegurando así su pase a WrestleMania 41, donde enfrentará a Cody Rhodes por el Campeonato Indiscutido de WWE. El combate estuvo lleno de sorpresas, eliminaciones inesperadas y una intervención clave de Seth Rollins, quien fue determinante en el desenlace de la contienda.

Cena resiste y logra su boleto a WrestleMania

La lucha dentro de la Elimination Chamber comenzó con Seth Rollins y Drew McIntyre dominando las primeras secuencias. A medida que ingresaban los competidores, el caos aumentaba en la estructura de acero. Logan Paul sorprendió con un Frog Splash desde la celda sobre Damian Priest, pero fue CM Punk quien aprovechó el momento para eliminarlo.

El enfrentamiento entre Cena y CM Punk fue lo más esperado de la noche, reviviendo una de las rivalidades más icónicas de la WWE. Ambos intercambiaron sus movimientos finales en múltiples ocasiones, sin lograr la cuenta de tres. Sin embargo, cuando todo apuntaba a una victoria de Punk, Seth Rollins apareció sorpresivamente y le aplicó un Curb Stomp, dejándolo vulnerable. Cena no desperdició la oportunidad y aplicó su clásico STFU, provocando la rendición del "Best in the World".

Un final polémico con la intervención de Rollins

La inesperada aparición de Seth Rollins en los momentos finales generó controversia entre los fanáticos. Aunque Rollins había sido eliminado previamente por Cena y Punk, regresó para interferir, inclinando la balanza a favor del 16 veces campeón mundial. Esta intervención deja abierta la posibilidad de una historia adicional en el camino a WrestleMania.

El combate dejó en claro que John Cena sigue siendo una amenaza real en WWE, a pesar de su menor frecuencia en el ring. Ahora, con su victoria asegurada, el excampeón tendrá la oportunidad de enfrentarse a Cody Rhodes en el evento más grande del año, buscando su reinado número 17 y superar el récord que comparte con Ric Flair.

Cena vs. Rhodes: un duelo generacional en WrestleMania 41

Con esta victoria, John Cena se perfila como el principal retador al Campeonato Indiscutido de WWE, en poder de Cody Rhodes. Este enfrentamiento no solo representa un choque entre generaciones, sino también un reto para Rhodes, quien deberá demostrar que está a la altura de una leyenda como Cena.