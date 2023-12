Exdirector de Cruz Azul arremete contra Reynoso: "Manejaba el equipo como si fuera dueño"

Jaime Ordiales, exdirector deportivo de Cruz Azul, habló sobre los motivos por los cuáles el estratega peruano, Juan Máximo Reynoso, terminó saliendo del club, apenas un año después de haberse coronado campeón de la Liga MX, cortando una sequía de más de dos décadas sin títulos.

En diálogo para AS México, el exdirectivo del cuadro "cementero", destacó la hazaña lograda por el entrenador peruano, sin embargo, cuestionó su manejo en la interna, alegando que actuaba "como si fuera dueño" del club.

“Yo nunca he visto en algún club que el entrenador manejara el equipo como si fuera dueño y en ese momento pues mis respetos para Juan Reynoso, que había hecho campeón al equipo y todo, pero a nivel club se debe manejar de acuerdo a sus facultades y situaciones particulares en cada área, ahí fue donde ya no coincidíamos, ya no congeniamos y en ese momento se tomó la decisión, no nada más de tu servidor”, dijo.

¿CÓMO SE DIO EL ACERCAMIENTO CON REYNOSO?

“Yo lo entrevisté dos días en el hotel, y yo tenía el poder de la elección de quien traer o no. Yo era el director general, pero también alguien se encargó de decir que no, que lo había puesto otra persona, que tal persona que ni siquiera estaba en el equipo en ese momento y era muy fácil también, porque se desgastó la relación, porque cuando regresé, ellos le rendían a otras personas que estaban en mi lugar de diferentes formas y cuando me invita Víctor de nuevo no les pareció”, añadió.