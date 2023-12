Amilton Prado sobre la salida de Reynoso: "Es una persona capacitada, mereció un poco más de tiempo"

El exfutbolista, Amilton Prado, se pronunció sobre la salida de Juan Máximo Reynoso de la Selección Peruana de Fútbol, por lo malos resultados obtenidos durante las primeras 6 fechas de las Clasificatorias Sudamericanas al mundial 2026.

En entrevista para Ovación Digital, el exjugador de Sporting Cristal y Alianza Lima lamentó que el "ajedrecista" no haya podido continuar al mando de la "bicolor" y cuestionó la celeridad con la que dieron por finalizado su proceso.

“Me sentí muy triste por la salida de Reynoso, pues creo que Juan merece el respeto y admiración por ser una persona capacitada y que la gente se quede con lo negativo, es muy triste. Lamentablemente, no valoramos lo que tenemos, somos un país resultadista, si no te va bien te cuestionan, no te dejan trabajar y creo que él mereció un poco más de tiempo”, dijo.

SOBRE SPORTING CRISTAL

Asimismo, el exjugador reveló que volvió a visitar las instalaciones de Sporting Cristal y destacó el trabajo que viene realizando el cuadro rimense en formación de menores.

“He vuelto a visitar las instalaciones de Sporting Cristal, me han dejado la puerta abierta para ver los entrenamientos de los chicos, de llevar jugadores, uno tiene que prepararse para nuevos retos, pero en el club hay profesionales que hacen un gran trabajo en todas las categorías, pero me gustaría dirigir a algún equipo de Cristal”, sostuvo.