¡Con gas pimienta!: Plantel de la "U" fue agredido por policía brasileña tras derrota ante Goiás

Universitario de Deportes perdió su invicto y la punta del Grupo G de la Copa Sudamericana al caer por la mínima diferencia en su visita al Goiás de Brasil por la fecha 4 de la Fase de Grupos. A este panorama se suma un nuevo problema: Un pleito con los jugadores del cuadro local que terminó en agresión por parte de las autoridades policiales.

Y es que según el periodista deportivo, Gustavo Peralta Coello, los dirigidos por Jorge Fossati fueron víctimas de agresión de parte de las fuerzas del orden brasileñas, quienes también habrían arrojado gas pimienta, según un video que sería de las cámaras de seguridad del Estadio Hailé Pinheiro.

De acuerdo al citado periodista, todo habría iniciado por provocaciones de los jugadores de Goiás al término del compromiso. Ambos planteles se vieron envueltos en una riña cuando se dirigían a los camerinos. Los efectivos policiales intervinieron y habrían actuado con total agresión contra los cremas.

"Los jugadores no podían ingresar al camerino. Estaban tosiendo mucho y no se podía despejar a la gente en un lugar tan pequeño. No solo lo sufrieron los futbolistas, sino también el comando técnico y la prensa”, detalló la periodista Estefania Chau desde Brasil.

Presentarían queja formal

En las próximas horas, Universitario de Deportes presentaría una queja formal ante las autoridades de Conmebol, por los actos de agresión contra sus futbolistas el día de hoy.